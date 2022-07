Turismo enogastronomico: ecco tutti gli incentivi disponibili per le aziende

È stato pubblicato sul sito dell’Enit il rapporto Incentivi e opportunità per gli operatori del turismo enogastronomico che contiene le indicazioni di accesso a 57 misure e bandi per l'innovazione e il rilancio di questo settore fondamentale per il comparto dei viaggi in Italia.

Il segmento del turismo enogastronomico italiano, ponderando più fonti sui dati 2018-2019, vale oltre 12 miliardi di euro, pari a circa il 5% del Pil complessivo del turismo. Analogamente, nel 2017, le presenze legate al segmento erano stimate in oltre 110 milioni, delle quali 43% nazionali e 57% internazionali.



Il rapporto pubblicato sul sito Enit e raggiungibile a questo link mette a sistema tutti i possibili incentivi a cui possono accedere le aziende che si occupano del comparto su base nazionale, regionale e locale.



Attivato dal Governo, dagli enti locali, dalle Camere di commercio e dai Gal (Gruppo di Azione Privata), rientra nel progetto "Enit Business" ideato per facilitare l’accesso e l’uso dei bandi attivi, aggiornare e orientare periodicamente i soggetti interessati.