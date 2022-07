Il Monferrato da scoprire attraverso le eccellenze enogastronomiche: presentato ‘Fagotto’

Il Monferrato torna in scena con una nuova iniziativa. È stato infatti presentato il nuovo gioco di carte enogastronomiche ‘Fagotto. Picnic tra le vigne del Monferrato’, edito da Demoela.

Si tratta di una nuova iniziativa che ha lo scopo di promuovere un territorio ricco di proposte turistiche, da cogliere per un soggiorno all’insegna di natura, cultura, arte e gastronomia.

La scatola del ‘Fagotto’ contiene 110 carte distinte in ‘ingredienti’ con cui combinare piatti tipici, carte vini, una carta positiva fagotto che consente alcune scorciatoie e una carta negativa tirabosson, cavatappi, che penalizza chi se lo ritrova in mano a gioco concluso.

Il gioco segue il format ideato da Simone Riggio, presidente della cooperativa Demoela; i contenuti, compresi ricette, curiosità e aneddoti raggiungibili inquadrando il Qr code sulla scatola, sono di Liana Pastorin.



Il consorzio Sistema Monferrato promuove il gaming a fini turistici, tramite il progetto di promo commercializzazione ViA(E) per viaggiare.

“Fagotto. Picnic tra le vigne del Monferrato è quindi un’ulteriore azione per la diffusione di alcuni piatti tipici della cucina e della cultura monferrina – afferma Andrea Cerrato, presidente del consorzio Sistema Monferrato -. Crediamo molto nel gioco come fattore di attrattività turistica e stiamo adottando in Monferrato, in Val Bormida e prossimamente nel Biellese il Geocaching, l’evoluzione tecnologica della caccia al tesoro tramite applicazione e georeferenziazione dei beni architettonici o di emergenze di particolare rilevanza. Si tratta di un modo nuovo per intercettare un pubblico internazionale e un turismo outdoor anche di prossimità, che, trovando le cache, scopre nuovi luoghi”.

Il gioco di carte Fagotto si può richiedere direttamente a Demoela o a Sistema Monferrato.