La Sardegna punta a superare i numeri del 2019

Crescono gli arrivi turistici in Sardegna. Nei primi 10 giorni di luglio nei porti sardi si sono registrati 184.250 arrivi, con un incremento del 21,69% rispetto allo stesso periodo del 2021 e un dato in crescita (+11,34%) anche rispetto al 2019. Per quanto riguarda gli arrivi in aeroporto, i dati aggiornati al 17 luglio mostrano oltre 410mila passeggeri, tra voli di linea e non, con un incremento di oltre il 34% rispetto al 2021 e di quasi l'1% nei confronti del 2019.

“I primi dati di luglio confermano la tendenza già emersa a giugno, con un consistente aumento rispetto al 2021, anno di lenta ripresa del turismo verso la Sardegna, e un consolidamento dei dati record del 2019 - commenta il governatore Christian Solinas -. Il mercato italiano resta una garanzia, mentre quello estero appare in aumento. Ci aspettiamo una crescita importante delle presenze turistiche. Siamo la Regione che ha investito più risorse per il sostegno alle imprese, comprese quelle turistiche, e assisteremo a una ripresa dell'intero settore, con una ricaduta positiva sull'intera economia della nostra isola".



Agosto da tutto esaurito

La stagione va verso risultati positivi anche secondo Paolo Manca, presidente regionale di Federalberghi. "Nonostante il caos nei cieli – dice il presidente - il flusso delle prenotazioni per la nostra isola continua a essere positivo e si va verso il tutto esaurito ad agosto e un settembre dove i turisti stranieri riprendono a fare la parte del leone, ma questa è la stagione del last minute a causa della pandemia e altre variabili che creano incertezza".



Ci si attende una stagione lunga: "Al momento i numeri sono molto simili quelli al 2019 - aggiunge Manca -; resta ancora qualche dubbio sulla data della fine della stagione, perché sembra esserci la voglia di proseguire ad oltranza per tutto ottobre. Ovviamente si tratta di previsioni che devono essere confermate nei prossimi mesi - osserva - ma ci sono le basi per proseguire: i voli offrono sufficienti garanzie, soprattutto per gli stranieri, sino alla fine di ottobre e magari, se continua anche il bel tempo e le prenotazioni, sarà possibile incrementarli".