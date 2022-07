Lazio in tour: per un mese treni regionali gratis per gli under 25

Torna domani, 18 luglio, ‘Lazio in Tour’, l’iniziativa che fino al 15 settembre consentirà ai giovani di età compresa tra i 16 e i 25 anni di spostarsi in treno con la Lazio Youth Card per il territorio regionale gratuitamente.

Un interrail 'local' gratuito - reso possibile grazie a Trenitalia e Cotral -, che permetterà di scoprire lungo i binari regionali il patrimonio artistico, culturale e naturalistico del Lazio.



Coinvolti nell’iniziativa 373 Comuni, per un totale di 1.217 chilometri di percorso ferroviario.