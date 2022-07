Nasce l’Innovation Network, la rete del Ministero del Turismo per sostenere le startup

Il Ministero del Turismo sostiene le startup. Il dicastero lancia l’Innovation Network, una rete per accelerare lo sviluppo di aziende innovative nel settore.



Per supportare le nuove realtà imprenditoriali è perciò online un bando pubblico per la selezione di società di capitali operanti nell’ambito dell’investimento in startup sotto forma di capitale di rischio, finalizzato - precisa una nota del Ministero - "alla sottoscrizione di 'Accordi di Collaborazione' con il Ministero del Turismo, per lo sviluppo di programmi di accelerazione rivolti a startup nell’ambito del turismo".

Le società dovranno avere "in atto o in via di approntamento un programma pluriennale di accelerazione in Italia rivolto a startup operanti nel settore del turismo".



Le informazioni e i requisiti per accedere al bando sono disponibili a questo link