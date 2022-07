Marche, turisti stranieri a livelli pre Covid

Tornano i turisti stranieri nelle Marche. A dirlo è un’indagine di Cna Commercio e Turismo, che nel mese di giugno ha registrato oltre 60mila visitatori esteri, per un totale di 280mila pernottamenti. Numeri che superano quelli dello stesso periodo del 2019.

Si tratta perlopiù, riporta Ansa.it, di olandesi e inglesi, che hanno scelto di scoprire le città d’arte e i borghi della regione. Ma non sono mancati i turisti italiani.



La durata media dei soggiorni si è attestata intorno ai 4 giorni. Le strutture più gettonate sono state gli alberghi, per due terzi dei visitatori. Il restante terzo ha optato per bed & breakfast e agriturismi.