Gualtieri, Roma: “Turismo in ripresa, puntiamo alla qualità”

“C’è grande ottimismo ma non vogliamo solo tornare ai numeri precedenti, vogliamo anche fare un salto verso un turismo di qualità”.

Così Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, commenta la ripresa dei flussi turistici sulla Capitale nel corso della presentazione del nuovo percorso turistico attraverso l’area archeologica centrale, il Roma imperiale virtual reality bus.



“C’è stato un forte calo durante la pandemia, adesso i numeri sono in fortissima ripresa. Stiamo tornando ai livelli pre-Covid, ma puntiamo a una permanenza maggiore, a un turismo che guarda all’esperienza, all’alta gamma, alla cultura, agli eventi e che quindi è capace di apprezzare di più l’offerta straordinaria che Roma può dare”.



La Capitale sta facendo segnare, infatti, numeri estremamente positivi in questi mesi e la stessa estate, solitamente non uno dei periodi forti per le città d’arte, mostra un andamento in controtendenza, promettendo un’ottima stagione per la città.