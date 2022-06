Destination Italia lancia il truffle hunting con Urbani Tartufi

Un accordo fra Destination Italia e Urbani Tartufi per offrire attraverso SONO Travel Club i prodotti e i servizi esperienziali di Urbani ai turisti luxury che fanno riferimento alla piattaforma.

“Questa nuova partnership rappresenta per SONO Travel Club una pietra miliare ed un vantaggio competitivo, rientrando nel nostro servizio “On demand Experience” – spiega Dina Ravera, presidente di Destination Italia -. Stiamo portando avanti con determinazione il nostro business plan, che prevede anche un progetto di co-marketing con realtà italiane conosciute nel mondo per garantire prodotti eccellenti richiesti dai nostri clienti HNWI, che saranno a disposizione sulla piattaforma di DIG-Italy integrata con il catalogo SONO Travel Club. L’Italia ed i suoi prodotti rappresentano nell’immaginario collettivo il sogno da poter soddisfare almeno una volta nella vita e Destination Italia vuole offrire esperienze da ricordare per sempre. L’accordo con Urbani Tartufi rientra in questo scenario”.



Attraverso questo accordo, i clienti SONO Travel Club potranno accedere al truffle hunting, alle degustazioni, a cooking demonstration presso l’Accademia del Tartufo, con la visita al Museo del Tartufo, e con pranzi esclusivi a base di tartufi.



“On demand Experience” è il servizio creato da SONO Travel Club con l’obiettivo di fornire una piattaforma di prodotti e servizi Made in Italy di eccellenza, selezionati tra i migliori territorialmente in un’ottica condivisa di co-marketing con partner aderenti alla piattaforma SONO Travel Club e a DIG-Italy e accessibili agli operatori turistici internazionali ed ai clienti finali come complemento alle loro esperienze di viaggio.



Una varietà di prodotti e servizi di alta gamma, offerti dalle aziende partner di SONO Travel Club, prenotabili appunto on demand direttamente dal sito SONO Travel Club.