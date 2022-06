Capri a cinque stelle, tutto esaurito grazie al ritorno di americani e inglesi

L’estate di Capri non è ancora entrata nel vivo ma il ritorno di americani e inglesi non fa rimpiangere l’assenza dei turisti russi, tanto che si registra già il tutto esaurito negli hotel, neiristoranti e nei beach club dove necessario prenotare con settimane di anticipo. Impossibile trovare una camera libera a meno di 3mila euro al giorno e, per un weekend, la spesa può oscillare anche tra i 7 e gli 8mila euro.



In attesa di Jennifer Lopez

Spesa che si prevede salirà ulteriormente per l'ultimo fine settimana di luglio quando, come spiega corriere.it, sull’isola arriveranno tycoon, multimilionari e vip da tutto il mondo attirati dall’evento benefico in favore dell’Unicef, organizzato da LuisaViaRoma e che avrà come guest star Jennifer Lopez. In alcune delle strutture più lussuose dell’isola 4 notti sono in vendita anche a 18mila euro, cinque a 22.500.