A conclusione del mandato di presidente dell’Enit, Giorgio Palmucci (nella foto) è stato nominato dal ministro del Turismo Massimo Garavaglia suo consigliere “in virtù della sua esperienza e dei risultati raggiunti al vertice di Enit dal 2019 ad oggi”.

Lo si apprende da una nota diffusa da Askanews, che aggiunge: “Voglio ringraziare Giorgio Palmucci - ha spiegato Garavaglia – per l’eccellente lavoro svolto in questi anni, nonostante la difficile e complessa situazione sia in Italia sia all’estero, soprattutto per il turismo. Proprio per questo penso sia fondamentale che la sua esperienza di successo resti a disposizione mia e del movimento turistico in Italia, dalla promozione all’accoglienza”.



“Sono grato per l’opportunità e la possibilità che ho avuto di lavorare al fianco di professionisti esperti – ha commentato Palmucci -. Sono sicuro che il mio successore designato dal ministro porterà avanti nel modo migliore i progetti e i valori dell’Ente insieme all’amministratore delegato Roberta Garibaldi, al consigliere Sandro Pappalardo e a tutta la straordinaria squadra dell’Agenzia. Questo nuovo incarico, che mi onora e appassiona, mi vedrà come sempre al servizio del Paese delle sue meravigliose bellezze”.