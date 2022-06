Flavio Briatore sui turisti russi: “A Forte dei Marmi nessun calo”

I turisti russi altospendenti? Frequentano ancora le roccaforti italiane del lusso e non è vero che sono spariti. "Al Twiga a Forte dei Marmi non abbiamo nessun calo rispetto al 2019” ha assicurato l'imprenditore Flavio Briatore intervenendo a Metropolis.

“È vero che c'è una lista di gente che non può venire in Italia, ma c'è anche un’alta percentuale di persone che - ha spiegato - vivono da anni in Europa e non hanno più la residenza in Russia, per cui non credo che avremo dei contraccolpi. Magari - ha proseguito - lo hanno avuto in Sardegna che ha Usmanov (oligarca russo ndr) che impiegava circa 150 dipendenti per i sei mesi che era lì, ma noi no”.



No al reddito di cittadinanza

Secondo Briatore il cliente migliore è però “l’italiano che, dopo due anni che non poteva fare vacanze, ora affronta la prima estate libera. Anche per questo credo che avremo numeri da record”.



Il patron del Twiga ha poi ribadito la sua contrarietà al reddito di cittadinanza: “Per aiutare il turismo metterei la firma per sospenderlo da aprile fino a ottobre. Lo Stato si scaricherebbe di costi enormi e gli imprenditori troverebbero le persone".



Amina D'Addario