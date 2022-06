Incoming, i numeri del Barometro del Turismo di Federalberghi

È stato pubblicato l’aggiornamento trimestrale del Barometro del Turismo, la sintesi dei principali indicatori del settore curata da Federalberghi in collaborazione con Incipit consulting e con il patrocinio dell’Ente bilaterale nazionale del turismo. Anche nel 2022 i principali indici alberghieri sono negativi: -22% di occupazione camere e -11,9% per il ricavo medio giornaliero per camera disponibile.

Le presenze, invece, fanno segnare una media del -20,1% nel periodo gennaio-aprile 2022 sul 2019, con gli italiani a -5,8% e gli stranieri a -34,3%. Inoltre, la spesa dei viaggiatori stranieri in Italia è diminuita del 52% e il fatturato dei servizi di alloggio del 32,2%.



Gli occupati in albergo risultano complessivamente, nel periodo gennaio-aprile 2022 sul 2019, a -37,8% (tempo indeterminato -37,8% e tempo determinato -55,2%).



I lavoratori in entrata nel settore turismo sono stimati in un valore assoluto di 78.180 ad aprile 2022, per una variazione pari al -20,2% rispetto ad aprile 2019.



