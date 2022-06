Napoli, alberghi vicini al ‘sold out’ per il ponte del 2 giugno

Napoli fa il pieno di turisti con alberghi vicini al sold out e uno scalo, quello di Capodichino, che registra 260mila passeggeri in una settimana (da martedì scorso al 5 giugno) e 155mila nei 4 giorni del ponte (da oggi a domenica).

"Sfioriamo il 90% di occupazione delle camere – ha spiegato a Repubblica il presidente di Federalberghi Napoli Antonio Izzo - ben suddivisi fra italiani e stranieri, 50% circa, come accadeva prima della pandemia". Soddisfazione anche dal presidente di Fiavet Campania Giuseppe Scanu: “In città ci saranno più turisti che napoletani. La regata storica ad Amalfi ha completato il sold out per la costiera amalfitana e sorrentina”.



L’unica nota dolente, il tema sicurezza e i suoi effetti negativi sull’immagine della città. “Oggi - ha sottolineato Scanu - ci preoccupa molto la sicurezza e l'ordine pubblico che potrebbe essere un problema per le scelte turistiche del futuro. Siamo preoccupati”. A.D.A.