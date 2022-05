Via(e) e Uncem: fra vie romane e tappe del grande ciclismo, il progetto di Piemonte, Lombardia e Liguria

Via(e) e Uncem hanno stretto un accordo per ‘Un nuovo turismo lungo le vie romane e le tappe del grande ciclismo’

Il progetto prevede la condivisione di un tragitto comune fra Piemonte, Lombardia e Liguria per offrire la chance di misurarsi non solo con le prodezze dei miti del ciclismo, ma anche di apprezzare le bellezze – paesaggistiche, enogastronomiche, architettoniche – dei territori attraversati in bicicletta.

Via(e) è un progetto di promo-commercializzazione in divenire, che, attualmente offre 60 pacchetti turistici presentati da un network di oltre 100 agenzie di viaggi e tour operator per percorrere Piemonte, Lombardia e Liguria dal Monferrato alla Lomellina, dalla Riviera Ligure all’Alto Piemonte, dalle montagne olimpiche alle Cinque Terre, alla città di Torino.

Ogni prodotto mette in relazione territori limitrofi, provincie e regioni diverse ma complementari per tradizioni, storie e prodotti.

Un percorso circolare, che abbraccia le comunità e accoglie i turisti, ‘cittadini temporanei’, che riscopre antiche vie di collegamento e ne disegna di nuove, che enfatizza punti di arrivo eccellenti e rinsalda la convivialità di tradizionali luoghi di incontro.



“Via(e) è il risultato di una felice intuizione nata nel 2019: puntare a un turismo non più di destinazione, ma di motivazione. La scelta di una destinazione non dipende più dalla meta in sé, ma da ciò che essa promette: il turista acquista un pacchetto di viaggio perché vuole fare una nuova esperienza emozionale e spera che questa sia l’esperienza giusta per sé” ha spiegato Andrea Cerrato, presidente Federazione dei Consorzi Turistici del Piemonte.



"Uncem è onorato di lanciare con Via(e) e Piemonte Incoming una nuova guida di itinerari per appassionati del ciclismo che guarda alla storia e al futuro del territorio - spiega Marco Bussone, presidente nazionale Uncem –. Il ciclismo è montagna, la montagna è il ciclismo. La nuova guida del Grande Ciclismo, realizzata da Regione Piemonte e Uncem, propone un giro del Piemonte in ventotto tappe. Si uniscono in un viaggio che i tour operator possono portare nel mondo. Per tutti coloro che vogliono cimentarsi con le strade di Giro e Tour ed emulare i Campioni ".



"Alexala è stata tra i fondatori di questo progetto, utile perché stimola in maniera proattiva tutta la filiera del prodotto turistico a lavorare in modo professionale e in sinergia con l’obiettivo comune di promuovere e commercializzare il territorio” aggiunge Roberto Cava, presidente di Alexala.

“È stato facile credere in Via(e), un progetto ambizioso e di visione – chiude Giuseppe Carlevaris, presidente VisitPiemonte – che ha la capacità di far conoscere e di vendere il nostro territorio. Mi auguro che l’imminente esito del recente bando Enit, a cui abbiamo partecipato come raggruppamento Via(e), possa premiarci e consentirci di far crescere ulteriormente il progetto”.