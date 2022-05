Garavaglia: “Serve un calendario degli eventi da promuovere all’estero”

Puntare sul turismo degli eventi per far crescere l’incoming e distribuire i flussi su tutto il territorio della Penisola. Questa la strada che traccia il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia. Il titolare del dicastero propone di creare “un calendario di eventi in programma sul territorio nazionale da proporre e promuovere a livello internazionale”.

Nei piani promuovere oltreconfine almeno 1 o 2 eventi per regione. “Ho chiesto a ciascun assessore regionale di segnalarmi uno o due eventi iconici da promuovere a livello internazionale – ha spiegato in occasione di una visita all’Aquila, riporta Ansa.it -. Abbiamo la fortuna di avere in calendario degli eventi talmente meravigliosi che è un peccato lasciarli confinati al nostro territorio”.