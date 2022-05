Franceschini: “Torna l’overtourism, bisogna organizzare l’offerta”

“Il turismo è già tornato imponente e tornerà con numeri ancora più importanti”. Così il ministro della Cultura Dario Franceschini (nella foto), nel corso della presentazione dell’iniziativa ‘Wonders’ di Autostrade per l’Italia – di cui Il Giornale pubblica il video -. Le persone che hanno rinunciato a un viaggio in Italia durante la pandemia – ha precisato - hanno semplicemente rimandato la vacanza, per cui ci troviamo in realtà con due anni di arretrati, lo vediamo dai numeri”.

Con il turismo torna, dunque, il tema dell’overtourism, che il dicastero sta già affrontando da tempo con i sindaci: “Alcuni luoghi hanno un numero troppo elevato di turisti e non riescono a reggerlo – ha sottolineato Franceschini -: sono luoghi fragili che vanno rispettati e tutelati. Alla Fontana di Trevi, ad esempio, non è che possano andare 5mila o 50mila persone contemporaneamente come se la cosa fosse indifferente. E allora bisogna organizzarsi turisticamente, anche con le nuove tecnologie, in quei luoghi che avranno problemi di overtourism”.