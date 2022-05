Ddl Concorrenza in Senato lunedì 30 maggio: si tratta ancora sulle concessioni balneari

Il ddl Concorrenza approderà lunedì 30 maggio in Senato. È stata calendarizzata quindi la discussione sul disegno di legge che include la riforma delle concessioni balneari, con l’obiettivo di evitare il voto di fiducia.

Sulla riforma continua la trattativa tra le forze che fanno parte della maggioranza sugli indennizzi da riconoscere ai concessionari uscenti (tra le proposte c’è quella di basarsi sul valore dell’immobile). Mentre, riporta Corriere.it, è ormai certa la data del primo gennaio 2024 per l’avvio delle gare per affidare o confermare le concessioni, con possibilità di proroga di massimo un anno nei casi in cui sussistano “difficoltà oggettive” per lo svolgimento delle gare.