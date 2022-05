Il ritorno degli americani in Europa: Italia tra le mete preferite

Gli americani si sono rimessi in moto e scelgono l’Europa - e soprattutto l’Italia - come meta delle proprie vacanze. È quanto emerge dal sondaggio di Squaremouth.com, l’aggregatore di assicurazioni di viaggio, che rileva come, in alcuni casi, i viaggi nei Paesi del Vecchio Continente stiano superando livelli che non si vedevano dal 2019.

Prima della pandemia l’Europa raccoglieva circa il 50% di tutti i viaggi estivi assicurati attraverso Squaremouth. Questa percentuale è scesa a circa l’11% a metà pandemia, durante l’estate del 2021. Quest'anno, invece, i viaggi in Europa raggiungeranno a settembre il picco del 51%, e poi di nuovo l'estate prossima arriveranno al 52% di tutti i viaggi prenotati.



Aumentano i viaggi in Italia

Secondo i dati di Squaremouth.com, come riporta Traveldailynews, più viaggiatori stanno assicurando viaggi in Italia e in Grecia rispetto agli anni pre-pandemia, mentre il Regno Unito e la Germania sembrano leggermente meno richiesti rispetto al 2019.

In aumento anche il valore medio delle pratiche. I viaggi in Europa, quest’anno, costano infatti di più rispetto a quelli pre-pandemia Il costo medio di un viaggio estivo in Europa è di 7.819 dollari, secondo Squaremouth.com. Si tratta di oltre 1.000 dollari in più rispetto a prima della pandemia; nel 2019, infatti, il costo medio era di 6.709 dollari.