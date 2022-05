Garda Trentino Experience, la ricca estate del Garda Trentino

L’estate del Garda Trentino si prospetta ricca di sorprese. Fino al 30 settembre è possibile approfittare delle “Garda Trentino Experience”, indimenticabili esperienze che, con cadenza settimanale o bisettimanale, guidano alla scoperta delle straordinarie bellezze di un territorio estremamente variegato dal punto di vista paesaggistico, culturale ed enogastronomico in grado di soddisfare i gusti e le passioni di ogni viaggiatore.

Qualche esempio? Si spazia dalle attività di natural wellness, tra forest bathing e barefooting, nel grande parco delle Terme di Comano all’aperitivo in barca a vela al Lago di Garda passando per il tour e-mtb nel cuore della Riserva Biosfera Unesco. Per partecipare è necessario prenotarsi. Il programma completo è consultabile al sito dedicato.



Livia Fabietti