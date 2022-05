Monte Rosa, Laghi, Alto Piemonte: iscrizioni aperte per il programma di specializzazione per le adv realizzato con TTG Italia

Una Guida per Consulenti di Viaggio allegata al numero del 9 maggio di TTG Italia e un webinar di specializzazione (il 31 maggio) per approfondire la conoscenza di alcune tra le aree del Piemonte più indicate per vacanze nella natura, tra luoghi dello spirito unici in Italia, resti di vulcani preistorici, antichi e misteriosi manoscritti, parchi e giardini che hanno ispirato alcuni tra i profumi più noti al mondo.

Un percorso di specializzazione appositamente strutturato per i professionisti del turismo che desiderano suggerire ai propri clienti destinazioni fuori dai circuiti classici e capaci di prendersi profondamente cura del viaggiatore. Spazi in cui riallineare corpo e spirito dopo due anni particolarmente difficili.



Il webinar – della durata di 90 minuti – è organizzato dalla Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte in collaborazione con TTG Italia e con l’intervento delle ATL preposte alla promozione dei territori dell’Alto Piemonte.



La partecipazione è gratuita, con iscrizione effettuabile sin da ora all’indirizzo WEBINAR CAMERA DI COMMERCIO - 31 MAGGIO 2022 (ttgitalia.com).