Mice e lusso: nuovi Workshop Enit a Parigi e negli Usa

L’Enit organizza il Workshop Francia Mice 2022, a Parigi il 18 maggio 2022. Per questo evento sono ancora disponibili spazi per partecipare come operatori.

In merito al mercato Usa invece, come riporta Hotelmag, l’Enit rende noto che i Workshop America del Nord 'Lusso' e 'Leisure', a suo tempo rinviati, si svolgeranno in contemporanea in forma virtuale il 25 e il 26 ottobre 2022.



I soci del Club Italia e i non-soci già registrati possono accedere all’area riservata con le proprie credenziali, mentre coloro che non dispongono delle credenziali di accesso possono richiedere username e password effettuando la registrazione online, che non comporta costi.



Le richieste di partecipazione si effettuano online ai link di Club Italia Enit.