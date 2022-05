di Cristina Peroglio

Otto ambassador per raccontare l’Italia secondo gli italiani. È questa la nuova campagna con la quale Enit andrà a promuovere il Paese sui principali mercati che quest’anno promettono di essere i più interessati a tornare a fare turismo nel Belpaese.

Con il claim ‘Live italian’ gli ambassador, Bebe Vio, Federica Pellegrini, Massimo Bottura, Stefano Boeri, Renzo Rosso, Alessandro Baricco, Marco Balich e Roberto Bolle rappresentano il modo italiano di vivere la vita: per Bebe Vio, ritratta in alto sulla cima di un’altura durante una vacanza all’isola d’Elba, il messaggio della campagna è ‘Italian podium’. Per Roberto Bolle, le immagini realizzate da Luciano Romano lo ritraggono mentre effettua uno dei suoi famosi ‘balzi’ sullo sfondo del Colosseo e il messaggio recita: ‘Italian gesture’.



Insomma, una sorta di "Noi in Italia facciamo così" che vuole celebrare le straordinarie capacità creative e sportive di questo Paese coniugandole con monumenti e panorami famosi in tutto il mondo.



L’iniziativa, presentata di fronte al ministro del Turismo Massimo Garavaglia e al presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, oltre a diffondere le bellezze dell’Italia, contribuirà anche a promuovere un progetto triennale di accompagnamento alle giovani imprese, alle startup del turismo e della cultura cui saranno devoluti i compensi e i diritti d’immagine degli ambassador.



Inoltre la campagna vedrà Enit al fianco del Coni e delle Federazioni Sportive Nazionali in un programma di solidarietà volto a supportare gli atleti di Kiev che potranno allenarsi in Italia.



“È un momento importante per l’Italia – ha detto l’amministratore delegato dell’Enit, Roberta Garibaldi -. Queste azioni puntano a rafforzare visibilità e posizionamento delle destinazioni italiane in uno scenario globale che vede positive prospettive di ripresa”.



I mercati

A partire da maggio, la campagna verrà rilasciata in maniera multicanale sui mercati Dach (Germania, Austria e Svizzera), Benelux (Paesi Bassi, Belgio e Lussemburgo), e poi in Francia, Uk, Usa ed sul mercato Nordics (Svezia, Finlandia, Norvegia e Danimarca). Una seconda fase, che vedrà la partecipazione di altri ambassador, sarà realizzata a da settembre in poi.



La campagna vivrà anche sul palcoscenico internazionale di Eurovision: Enit, in collaborazione con la Rai, lancia infatti le postcards che appariranno dietro ogni esibizione degli artisti permettendo a chiunque di vedere un’Italia inedita con l’invito a scoprila direttamente dal portale Italia.it.



Così come viaggerà anche sulle ruote del Giro d'Italia, con cui entrerà nelle case di oltre 758 milioni di telespettatori nel mondo e 10 milioni di italiani lungo le strade con più di 24mila ore di trasmissioni. Tra le iniziative in campo anche 25 guide digitali, raccontante da un videomaker e un giornalista coordinati dall’Enit, dedicate alle ciclovie più significative che troveranno spazio sul portale italia.it per invitare i cicloturisti a percorrere il nostro Paese sulle tracce del Giro



Il progetto è stato reso possibile dal lavoro coordinato internamente ad Enit da Maria Elena Rossi, direttore marketing e promozione dell’Agenzia, con la collaborazione di Accenture per la strategia e il concept, Paolo Iabichino con la sua creatività nella regia della campagna firmata insieme ad Accenture Song e con la produzione di Luz About Stories.