L’Eurovision Song Contest proietta Torino e il Piemonte nel circuito internazionale dei grandi eventi musicali, con le semifinali e la finale al PalaAlpitour dal 10 al 14 maggio, si legge su Hotelmag.

“Iniziamo in questi giorni ad accogliere i primi turisti e le delegazioni che prenderanno parte all’Eurovision – ha detto Fabio Borio, presidente di Federalberghi Torino -. È un bel momento per la città, e si percepisce un clima positivo, per certi versi simile a quello che si respirava in occasione delle Olimpiadi 2006. L’Eurovision Song Contest è un’ottima vetrina e garantirà sicuramente una visibilità e un posizionamento internazionale che speriamo possano generare effetti anche sul lungo periodo, facendo conoscere la città e attirando in futuro flussi di turisti”.



