“La stagione in Liguria è partita con due mesi di anticipo. Ora ci aspettiamo un ulteriore aumento degli stranieri grazie anche all’allentamento delle misure anti-Covid, a cominciare dallo stop delle mascherine al chiuso".

Primavera da tutto esaurito

Il presidente della Liguria Giovanni Toti commenta con soddisfazione il trend dell’incoming nella sua regione che, se nel 2021 a causa della pandemia era iniziata a giugno, “oggi invece abbiamo già registrato un ponte di Pasqua da tutto esaurito e dopo un buon afflusso di turisti per il 25 aprile anche il weekend del 1° maggio è stato caratterizzato da migliaia di visitatori”.



E sottolinea, tra i fatti positivi, il ritorno degli stranieri, a cominciare dagli americani “grazie a una diminuzione della circolazione del virus e al fatto che la Liguria sia vista come una destinazione sicura.



Ottimi i riscontri da Genova, come segnala l’assessore al Turismo Gianni Berrino a La Nazione: “Tra Euroflora, acquario e le sue bellezze ha attirato visitatori sia dalle regioni vicine che dall’estero, Francia, Germania e Svizzera in primis. Si registrano dati particolarmente positivi anche dalle due riviere”.