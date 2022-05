Google: Roma sul podio delle mete preferite dagli americani

C’è un indicatore che svela più di altri l’interesse turistico di una popolazione: il motore di ricerca. E Google, incrociando i dati di accesso degli utenti, riferisce che, per il pubblico americano, la destinazione preferita per i viaggi di quest’anno è l’Europa, con Roma sul podio delle mete più ricercate.

Andando in ordine di preferenza le città su cui si concentrano maggiormente le ricerche dagli utenti americani di Google sono Parigi, Londra, con Roma terza e poi, a seguire, Atene e Lisbona. Un radicale cambiamento di tendenza rispetto a 2021, anno di piena pandemia, durante il quale l’unica meta non statunitense ricercata su Google era stata Cancun.



Come spiega reportur.us gli stessi dati del motore di ricerca indicano poi che gli appuntamenti per ottenere o rinnovare il passaporto sono aumentati, nei primi tre mesi di quest’anno, del 300%, segnale inequivocabile di un exploit di viaggi all'estero. Allo stesso modo, la ricerca di hotel di lusso è raddoppiata rispetto a quanto fatto nel 2019.