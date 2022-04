Global Blue: turismo extra Ue in ripresa, primi arabi e americani

Un trend positivo per gli arrivi in Italia dei cittadini extra Ue. È quello che evidenzia per il primo trimestre 2022 Global Blue, società del settore tax free shopping, grazie al suo osservatorio.

Concentrata sulla città di Milano, l’analisi evidenzia come il tasso di recovery della spesa tax free rispetto al 2019 sia in sostanziale recupero. A caratterizzare la ripresa in città, un nuovo mix di nazionalità: cinesi e russi, infatti, hanno ceduto le prime posizioni ad arabi e americani, che insieme hanno rappresentato più di un terzo degli acquisti tax free. Particolare interesse si registra per le nazionalità emergenti come quella britannica (abilitata al tax free solo dal 2021, in seguito alla Brexit) ed israeliana, le cui performance sono state addirittura migliori rispetto al 2019.



Ancora una volta è stato il Quadrilatero della moda ad incanalare il maggior numero di vendite: il 57% della spesa tax free, infatti, è avvenuto in questa zona, per uno scontrino medio pari a 2.054 euro.



Per i prossimi mesi, secondo un’indagine Lybra Tech, le maggiori ricerche su si concentrano su due eventi in particolare: il Salone del Mobile ed il Gran Premio di Monza. La nazionalità più attiva nelle ricerche per entrambe le manifestazioni è stata quella americana.