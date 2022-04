Estate in spiaggia libera da restrizioni: il Ministero detta le linee guida

Si torna finalmente alla normalità. L’estate in spiaggia sarà anche per gli italiani la prima finalmente libera da ogni tipo di restrizione. Stop infatti a mascherine, distanziamento e Green pass. Tornano anche tutti gli sport e i balli di gruppo.

A darne conferma è il Ministero della Salute che ha pubblicato le linee guida da seguire, con i suggerimenti per gli stabilimenti balneari e le spiagge libere da osservare per la nuova stagione. Come riportato da Il Messaggero, nell’ordinanza non sono previste prescrizioni particolari per i gestori dei lidi, ma solo indicazioni.



Distanziamento fra ombrelloni

In tutta Italia cade la norma che prevede un’area di 10 metri quadri per ogni postazione e si torna ai 7,5 metri quadri per ombrellone : 3 metri di distanza tra le file e 2,5 metri tra gli ombrelloni della stessa fila. Fanno eccezione Emilia Romagna e Molise, che hanno scelto con appositi regolamenti regionali di mantenere un distanziamento più ampio, rispettivamente di 12 metri quadri e di 10 metri quadri.

Fra le condotte raccomandate ma non obbligatorie per i gestori, si chiede di “privilegiare l’accesso agli stabilimenti tramite prenotazione” e “favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione”.



L'igiene in spiaggia

Per quanto riguarda le regole igieniche resta l'indicazione di una “regolare e frequente igienizzazione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, comunque assicurata dopo la chiusura dell’impianto”. Lettini, sdraio e ombrelloni vanno “disinfettati a ogni cambio di persona o nucleo familiare, e in ogni caso ad ogni fine giornata”. Anche nelle spiagge libere cade l'obbligo di rispettare il metro di distanza tra ombrelloni e sdraio e il testo del ministero fa appello alla responsabilità individuale di evitare assembramenti.



Le attività

Il testo del Ministero consiglia poi di preferire le “attività all’aria aperta, garantendo comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale” e le “attività a piccoli gruppi di persone”.

Tornano anche i tornei di carte, ma restano obbligatorie alcune indicazioni: “igienizzazione frequente delle mani e della superficie di gioco; rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra giocatori di tavoli adiacenti. Nel caso di utilizzo di carte da gioco è consigliata inoltre una frequente sostituzione dei mazzi”.

Le discoteche non avranno limiti di distanziamento nè capienza e anche nei ristoranti non sarà necessario il distanziamento tra i tavoli all'aperto, mentre al chiuso resta l’obbligo di distanziamento di un metro.