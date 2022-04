Riforma concessioni balneari, Garavaglia: “Un periodo di transizione di due anni”

“È ragionevole un periodo di transizione di un paio di anni per chiudere l’operazione in maniera serena”. Così il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, sui tempi di entrata in vigore della riforma delle concessioni demaniali.

Il testo, ha spiegato il ministro a margine di un evento a Riccione, “è al Senato e sarà visto nelle prossime settimane”, riporta riminitoday.it.



Due in particolare le questioni sulle quali si dibatterà: da un lato le manifestazioni di interesse, secondo Garavaglia, “più semplici delle gare”; dall’altro la deadline, attualmente fissata al 31 dicembre 2023. “Un anno solo - ha dichiarato il titolare del dicastero del Turismo - è complicato”.