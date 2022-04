Gli americani tornano in Europa: Roma tra le prime dieci città da visitare

Le città d’arte hanno sofferto enormemente per la loro mancanza, ma finalmente stanno tornando. L’esercito dei turisti americani sta per rimettersi in moto e l’Europa è la destinazione favorita, con Roma tra le prime dieci città da visitare.

A sancirlo Allianz Partners, i cui dati hanno rilevato che i viaggi nel nostro continente da parte degli statunitensi quest’anno potrebbero aumentare addirittura del 600% rispetto al 2021.



Londra in pole position

Analizzando oltre 40mila itinerari di volo per viaggi da cinque a otto giorni tra il Memorial Day del 30 maggio e il Labor Day del 5 settembre, Allianz ha scoperto che Londra attira il 22% di tutte le prenotazioni, con Parigi, Dublino, Reykjavik, Roma, Edimburgo, Lisbona, Atene, Barcellona e Amsterdam nel ranking delle città più gettonate per l'estate.



Come spiega TravelPulse si prevede che circa tre quarti degli americani diretti in Europa trascorreranno sette giorni in viaggio, con un ulteriore 11% che dovrebbe rimanere per otto giorni. “La pandemia ha fatto comprendere alle persone l’importanza dei viaggi - spiega Daniel Durazo, direttore delle comunicazioni esterne di Allianz Partners Usa - e molti americani sono ansiosi di visitare l’Europa quest’estate. Le destinazioni europee, poi, hanno compiuto uno sforzo significativo per poter accogliere nuovamente gli americani e i nostri dati mostrano un’enorme domanda di vacanze nel continente”.



Exploit dei viaggi interni

Si prospetta un’estate soddisfacente anche per i viaggi nazionali. Un nuovo sondaggio della piattaforma di case vacanza Vacasa ha inftti rilevato come il 63% degli americani abbia in programma di viaggiare quest'estate, con le destinazioni vicino all'acqua o ai parchi nazionali che sono le più popolari, con il 57% e il 36%. Ha anche scoperto che tre viaggiatori su quattro intervistati si limiteranno a spostamenti interni. Il 20% delle persone intervistate prevede di viaggiare per più di una settimana quest'estate, mentre la maggior parte (52%) sta pianificando una vacanza nel fine settimana lungo. Nel mezzo c'è il 38% dei viaggiatori, che sta programmando un viaggio estivo di durata compresa tra i cinque e i sette giorni.