Napoli stanzia un fondo per i servizi turistici

Un totale di 100mila euro destinati alla realizzazione di servizi per l’accoglienza turistica: è questo il provvedimento varato dal Comune di Napoli.

Come riporta ilmattino.it, sono diversi i progetti varati: il primo è stato denominato ‘Vedi Napoli e poi torni’ e prevede l’installazione dei primi 4 infopoint in punti strategici per la città, dove sarà impegnato personale qualificato che presenzierà 7 giorni su 7 dalle 10 alle 19.



Gli addetti, viene ancora precisato, forniranno anche materiale informativo. Inoltre dalle prossime settimane gli infopoint saranno dotati anche di un collegamento qr code che rimanderà al calendario degli eventi in città.