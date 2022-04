Assoturismo: numeri positivi per i ponti di primavera

I ponti di primavera stanno portando una ventata di ripresa nel turismo. E’ quanto emerge dall’analisi di Cst per Assoturismo Confesercenti sulla base di un sondaggio condotto con Ipsos secondo il quale si prevedono 4,9 milioni di pernottamenti nelle strutture ricettive nel periodo oltre a 2,8 milioni nelle seconde case.

“Il turismo sta dando segnali positivi, confermando la resilienza e la capacità di ripartenza del comparto -commenta Vittorio Messina, presidente di Assoturismo Confesercenti -. Ma è una ripresa che va sostenuta: i buoni risultati di questo aprile non bastano a cancellare due anni difficili, anche perché per ora sono ripartite soprattutto le città d’arte. E la partita estiva rimane ancora da giocare”.



A trainare la ripresa, in questo ponte, sono ancora una volta le città d’arte, che restano la meta privilegiata, anche a causa del tempo incerto e delle temperature ancora non caldissime, che penalizzano le regioni del Sud e delle Isole, così come le località balneari.