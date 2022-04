MagicLand, Elettra Lamborghini inaugura Wild Rodeo

Madrina d’eccezione a MagicLand. Elettra Lamborghini ha inaugurato Wild Rodeo, la nuova attrazione del parco a tema Far West. Si tratta di un Giant Frisbee che lascia senza fiato, con un volo a testa in giù a quasi 40 metri di altezza.

Svelata al pubblico anche Old West, nuova area di oltre 5.000 mq dove i più piccoli possono scatenarsi in un playground di oltre 500 mq, tra sabbia, carri western, una torre a scivoli, un trenino in legno e cavalli a dondolo.



La nuova area ospita anche spettacoli, in stile Far West, nel Music Hall. Inoltre, nella Gold Mine, si possono setacciare le acque del fiume alla ricerca delle preziose pepite; nella Shooting Gallery si potrà mettere alla prova la mira da cowboy; e a Crazy Bull ci si potrà cimentare in un un rodeo di tori scatenati.



“Ci aspetta una stagione 2022 davvero ricca di novità – ha dichiarato Guido Zucchi, amministratore delegato del parco -. La squadra di MagicLand è pronta a stupire tutti i nostri ospiti, con un’offerta rinnovata e ampliata, per un divertimento e un intrattenimento che non lascia nessuno escluso: giochi adrenalinici ma anche intrattenimento e cultura, per un divertimento davvero a 360°. Con il taglio del nastro e con la presenza della nostra madrina d’eccezione, Elettra Lamborghini, speriamo di essere riusciti a trasmettere almeno un poco del nostro travolgente entusiasmo. MagicLand si conferma anche quest’anno una destinazione imperdibile e indimenticabile del divertimento per tutto il Centro Sud d’Italia”.