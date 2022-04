Federterme: “Servono fondi per le imprese rimaste fuori dal click day”

I primi riscontri della primavera sono incoraggianti, ma servono più fondi per il settore. Così Massimo Caputi, presidente di Federterme, porta all’attenzione il tema delle strutture che si dedicato al turismo wellness.

In una nota, Caputi sottolinea: “Pasqua sarà un primo banco di prova dopo mesi di stasi anche per il settore termale. Pesa il caro energia e i timori derivanti dalla guerra in Ucraina, ma dai dati che abbiamo, tra le terme che per stagionalità sono già aperte, i segnali che arrivano sono molto positivi”. Ma aggiunge: Il Governo non può abbandonare ora il settore: è auspicabile nella bozza del Pnrr2 siano inserite ulteriori risorse per le strutture turistiche e termali e che, in particolare, vengano assegnati i fondi necessari a soddisfare le richieste di contributi e crediti d’imposta di cui all’art.1 del precedente decreto che rimarranno inevase visto che alcune migliaia di imprese sono rimaste fuori dal click day che premiava solo le prime 3.500 richiedenti”.