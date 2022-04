Liguria, l'incoming dà segnali di ripresa

Il turismo della Liguria è pronto a ripartire, sulla scia del consenso che sta premiando la regione già da Pasqua. “Vogliamo ritornare ai risultati registrati nelle stagioni prima del Covid – ha detto l’assessore regionale al Turismo, Gianni Berrino -. Il secondo semestre del 2021 ha dato risultati positivi per quanto riguarda le presenze di turisti tedeschi, svizzeri, olandesi e belgi, cresciute anche rispetto allo stesso semestre del 2019. Le prenotazioni del periodo pasquale fanno ben sperare, visti gli arrivi previsti di ospiti provenienti non solo dalle nazioni geograficamente più vicine a noi, come Francia, Svizzera e Germania, ma anche nuovamente dagli Stati Uniti”.

La Liguria, secondo i dati degli ultimi 12 mesi, si legge su Hotelmag, ha chiuso il 2021 con 11,7 milioni di presenze turistiche, con dati che hanno superato quelli del 2019, ultimo anno prima della pandemia Covid. Merito soprattutto del turismo di prossimità, che ha visto la Liguria rilanciarsi alla grande, grazie soprattutto a una politica di promo commercializzazione particolarmente efficace.