Garavaglia: “Riscriviamo il Piano strategico del turismo con le Regioni”

Un’integrazione collaborativa tra Stato e Regioni quale elemento essenziale per la pianificazione e per la valorizzazione e la promozione del turismo. È in questa prospettiva che si guarda alla riscrittura del Piano strategico del turismo, che il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, ha annunciato per ottobre e che costituirà un’estrinsecazione pratica della collaborazione tra livello centrale e Regioni.

“Ora che la pandemia può dirsi finita e che l’Italia potrà tornare a competere con i Paesi esteri ad armi pari – ha affermato il Ministro -, senza più restrizioni e limitazioni, è necessario utilizzare tutti gli strumenti a disposizione per valorizzare le nostre risorse e i nostri territori. La pandemia ha impresso una accelerazione ai processi di rimodulazione del mercato del turismo, e la digitalizzazione è un fondamentale strumento per... (continua su HotelMag)