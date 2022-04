Enit: “A giugno Italia.it e poi un’app mobile”

di Cristina Peroglio

Debutterà nel mese di giugno il nuovo Italia.it, fortemente voluto da Enit e dal Ministero del turismo, inserito nel programma turismo del Pnrr. A seguire, nel mese di ottobre, sarà la volta della app mobile dedicata all'Italia, che renderà ancora più facile e intuitivo viaggiare nel Belpaese.

"Si tratta di una app che grazie alla profilazione permetterà fin dal primo accesso di avere un'esperienza super personalizzata" spiega Andrea Scotti, consigliere per il ministro Garavaglia per il digitale (nella foto).



La app proporrà infatti percorsi su misura, itinerari e soluzioni salva tempo sulla base della disponibilità dell'utente.



Inoltre, all'interno dell'app sarà presente un wallet per conservare biglietti, prenotazioni e quant'altro e un innovativo sistema di loyalty con badge Ntf a disposizione.