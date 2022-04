Borgo diVino in Tour, 10 tappe per scoprire l’Italia e il vino

Dieci tappe da maggio a ottobre per scoprire alcuni dei Borghi più belli d’Italia e intanto degustare oltre 900 etichette da più di 300 cantine italiane. È Borgo diVino in Tour, evento itinerante promosso all’associazione I Borghi più belli d’Italia e organizzato da Valica, la prima tourist marketing company italiana, in collaborazione con il Consorzio Ecce Italia.

Borgo diVino in Tour è un evento “diffuso” in cui il pubblico ha la possibilità di conoscere vini di qualità e degustarli all’interno di contesti di particolare suggestione, valorizzati e fruibili nel complesso della loro offerta turistica.



Il calendario prevede la tappa inaugurale di Borgo DiVino in Tour, dal 6 all’8 maggio, a San Giorgio di Valpolicella, a pochi km da Verona. A seguire, il tour attraverserà le Langhe, precisamente a Neive in Piemonte (20-21-22 maggio), per approdare a Città Sant’Angelo in Abruzzo (3-4-5 Giugno), Brisighella in Emilia Romagna (17-18-19 Giugno), Cisternino in Puglia (1-2-3 Luglio), Borgo Santa Caterina presso l’Accademia “Carrara” di Bergamo (8-9-10 luglio), Grottammare nelle Marche (22-23-24 Luglio), Vietri sul Mare in Campania e il suo Borgo di Albori (2-3-4 Settembre), fino ad arrivare a Nemi (9-10-11 Settembre), borgo laziale che, pur non rientrando tra i Borghi più belli d’Italia, rappresenta la tappa storica dov’è nato il format di Borgo diVino. Sarà Spello (7-8-9 ottobre), nel cuore dell’Umbria, a pochi passi da Perugia, ad ospitare la tappa conclusiva del tour.



All’interno del Borgo ospitante verrà tracciato un percorso di degustazione che toccherà i luoghi di maggiore interesse turistico. Ogni evento proporrà ulteriori contenuti ad hoc correlati alla località ospitante.