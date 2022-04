Over 50 non vaccinati, parte l’iter sanzionatorio: inviate 600mila lettere

È partito l’iter sanzionatorio per gli over 50 che non hanno aderito alla campagna vaccinale. Secondo quanto si legge su lastampa.it, il Ministero della Salute ha iniziato a inviare all’Agenzia delle Entrate gli elenchi dei cittadini che non si sono sottoposti al vaccino e sarebbero, perciò, oltre 600 le lettere già inviate dall’Ente ai non immunizzati.

Le comunicazioni dovrebbero arrivare ai destinatari intorno all’inizio della prossima settimana. Non si tratta ancora di multe effettive, ma di ‘comunicazioni di avvio del procedimento sanzionatorio’.



Secondo quanto previsto dalla legge, infatti, i destinatari avranno 10 giorni di tempo per comunicare all’Asl di riferimento eventuali motivi di esenzione dal vaccino. Superato questo periodo, l’Agenzia delle Entrate procederà con l’invio della sanzione vera e propria di 100 euro entro 180 giorni.