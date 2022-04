Lopane, Puglia: “Così abbiamo trasformato il 2021 in un anno record”

di Paola Trotta

“Oltre all’offerta balneare, dobbiamo continuare a potenziare i nostri prodotti turistici: penso all’arte e alla cultura che per Taranto e provincia rappresentano due pilastri su cui c’è la necessità di continuare ad investire”. Così l’assessore al Turismo della Puglia, Gianfranco Lopane (nella foto), sottolinea l'importanza della destinazione nella strategia della Regione, in occasione della fiera Btm.

“Dobbiamo fare squadra con tutti gli operatori - prosegue -, il lavoro da fare è tanto”. Ma i numeri sono confortanti: “Abbiamo sempre considerato il 2019 come la stagione con i numeri migliori per la Puglia e invece è successo che nel 2021, nei mesi fra giugno e ottobre, quando abbiamo potuto lavorare in sicurezza e il covid ci ha lasciato la possibilità di fare turismo, abbiamo avuto una crescita a due cifre, con un incremento notevolissimo rispetto anche all’anno 2019".



Il recupero sul domestico

Un effetto del turismo di prossimità, "perché la Puglia è stata in grado di reagire immediatamente a quelle che erano le criticità della pandemia guardando con attenzione al mercato interno".



I flussi domestici "hanno compensato la mancanza di quelli provenienti dall’estero superandoli di molto. Ciò ci incoraggia ma ci pone il tema legato agli investimenti nel settore, e alla destagionalizzazione. Su questo stiamo lavorando mirando ai prodotti turistici che dobbiamo ancora sviluppare".