Pasqua del riscatto: gli europei tornano a viaggiare, richieste ai livelli del 2019

Sono tutti a tripla cifra gli aumenti di ricerche voli segnalati da Jetcost da parte degli europei a caccia di mete italiane dove trascorrere la Pasqua. Un exploit che ha riportato i numeri a livelli simili a quelli del 2019: "Dopo due anni di pandemia – commenta Ignazio Ciarmoli, direttore marketing Jetcost - sta finalmente tornando la normalità nelle nostre vite e con essa anche il desiderio degli europei di viaggiare”.

Le ricerche di collegamenti aerei sono in aumento del 150%, mentre quelle di alberghi sono salite del 210% nei primi tre mesi del 2022 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Inoltre, gli utenti passano il 30% di tempo in più nella ricerca di diverse soluzioni, budget e date alternative, il che dimostra che c'è un interesse concreto e una reale intenzione di viaggiare e trovare una buona occasione.



Le città più richieste

Analizzando le preferenze di vari mercati Roma resta in vetta alle città più ricercate dai turisti, rimanendo salda al primo posto per i bacini tedesco, francese, spagnolo e portoghese. Ottimo anche il piazzamento di Milano, la città più richiesta dai viaggiatori britannici, la seconda da tedeschi, spagnoli e portoghesi, la terza dagli olandesi e la quinta dai francesi. Al terzo posto i tedeschi mettono Napoli, che è terza anche per i francesi e seconda per gli olandesi.



Venezia occupa il terzo gradino del podio per i turisti britannici, spagnoli e portoghesi, mentre per i tedeschi è solo sesta, preceduta da Catania e Palermo.



Cosa cercano gli italiani

Per quanto riguarda, invece, le ricerche degli italiani, la Capitale resta sempre al primo posto, seguita da Catania e Napoli. Al quarto troviamo Barcellona, seguita da Palermo, Parigi e Amsterdam. Chiudono la classifica Milano all’ottavo posto, Madrid e Bari.