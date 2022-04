Gianni Bastianelli dà l’addio all’Enit.

La notizia, già in giro da qualche giorno, trova una conferma in un comunicato ufficiale di Enit che annuncia il termine dell’esperienza di Bastianelli, direttore esecutivo dell’agenzia dal 2016.



Secondo quanto recita il comunicato, l’addio del manager all’Enit arriva a seguito di quanto previsto dal decreto legge del 19 maggio 2020 che ha determinato una nuova organizzazione dell'ente, prevedendo la figura di un amministratore delegato.



In sostanza, l’arrivo di una nuova figura di vertice nel ruolo di a.d., oggi rappresentato da Roberta Garibaldi, ha segnato il termine del lavoro di Bastianelli nell’Agenzia.



"Ringrazio per il lavoro e la dedizione di questi anni il direttore Bastianelli, che si è contraddistinto per una professionalità non comune" dice il presidente Enit, Giorgio Palmucci.



Per parte sua, arriva da Bastianelli l'augurio a far sempre meglio e a guardare al domani con fiducia e il ringraziamento al presidente Palmucci e a tutti i dipendenti dell’ente di promozione. Bastianelli sottolinea "l’importanza strategica dell’Enit nell’ambito della promozione del turismo italiano", e invita a far "tesoro delle numerose eccellenze lavorative di cui dispone".