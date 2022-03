Lazio: stanziamento da 4,5 milioni per il turismo nei piccoli Comuni

“Un’opportunità unica per promuovere iniziative culturali e turistiche facendo leva sulle tradizioni locali e tutelando i paesaggi e i terriori meravigliosi che vantiamo”. Queste le parole con cui Valentina Corrado, assessore al Turismo, commenta i 4,5 milioni di euro stanziati dalla Regione Lazio per sostenere e valorizzare i piccoli Comuni e gli enti privati con sede in regione.

La selezione dei progetti

I contributi saranno erogati in seguito alla selezione di progetti inerenti attività culturali e turistiche da svolgersi nel periodo compreso tra il 15 maggio e il 31 dicembre 2022. Il contributo erogabile, spiega askanews, non potrà essere superiore al costo complessivo dell’iniziativa ed il limite massimo finanziabile è pari a 80mila euro per i Comuni del Lazio e a 40mila euro per gli enti privati.



“Agli enti e ai soggetti – continua Corrado - offriamo strumenti preziosi perché possano tramandare le tradizioni e realizzare un ricco calendario di eventi, così da valorizzare le proprie peculiarità, rendere vivo il territorio ed essere attrattivi agli occhi dei turisti italiani e stranieri. Rilanciamo, riposizioniamo e rafforziamo con forza e significativamente il Lazio come destinazione turistica”.