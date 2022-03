Riparti Trentino, finanziamenti agevolati per le imprese turistiche: via alle domande

Con l’obiettivo di proseguire l’azione di sostegno al credito in risposta al perdurare dell’emergenza Covid-19 sull’economia, la Provincia di Trento ha definito, nel quadro del programma Riparti Trentino, il ‘Protocollo d’intesa quater’, sottoscritto con Cassa del Trentino, banche e Confidi.

Le misure del nuovo protocollo vanno a beneficio di operatori economici che esercitino attività d’impresa e che abbiano sede legale o unità operative nel territorio della Provincia di Trento alla data del 24 marzo 2020 e che risultino operative alla data di richiesta delle misure stesse, oppure operatori economici che abbiano subìto un impatto negativo a seguito dell’emergenza epidemiologica nell’intervallo temporale tra il 1° marzo 2020 e il 28 febbraio 2021, e per coloro che non abbiano esposizioni debitorie che, al 31 dicembre 2019, siano classificate presso la banca concedente come... (continua su HotelMag)