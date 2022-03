Sardegna, nuovo piano di marketing territoriale

Potenziare l’offerta con itinerari identitari ed esperienziali per un modello di turismo sostenibile. È l’obiettivo, come riporta Hotelmag, del programma di marketing territoriale ‘Insula – Sardinia quality world – Alla scoperta di un mondo chiamato Sardegna’, promosso dall’assessorato regionale al Turismo e dal Cipnes (consorzio industriale provinciale Nord-Est Sardegna), presentato in occasione del Salon mondial du Tourisme a Parigi.

La Sardegna grazie a storia, tradizioni e cultura, accompagnate dalla ricchezza della sua enogastronomia, è in grado di offrire un prodotto di qualità che, aggiungendosi agli altri filoni turistici isolani, contribuirà alla destagionalizzazione dei flussi.



“Il turismo dei luoghi e delle esperienze è in costante crescita – ha sottolineato Gianni Chessa, assessore regionale del Turismo -, e la Sardegna non può rinunciare a catturare la sua fetta di mercato, perciò il progetto ‘Sardinia quality world’ punta a promuovere l’unicità dell’Isola, dove qualità della vita e biodiversità sono valori da far conoscere in tutto il mondo”.