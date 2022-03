Gardaland riapre il 2 aprile nel segno di Jumanji

Gardaland riapre nel segno di Jumanji. Il 2 aprile partirà infatti la stagione 2022 di Gardaland Resort, che garantirà ai visitatori 238 giorni di intrattenimento e divertimento.

Novità di quest’anno è la ‘Jumanji® -The Adventure’, prima attrazione al mondo dedicata alla celebre serie cinematografica di Sony Pictures, che sarà inaugurata ufficialemente sabato 9 aprile. Si tratta di “una dark ride” per ogni età, che sorgerà nel cuore del Parco: gli ospiti dovranno portare a termine la missione di riportare al leggendario tempio la sacra gemma preziosa per salvare il regno di Jumanji da una maledizione.



Aquaman

Sarà, invece, disponibile al cinema 4D già dal 2 aprile ‘Aquaman™: The 4D Experience®’, adattamento del film Warner Bros, in attesa dell’uscita del secondo capitolo della saga, previsto per dicembre 2022. Lo spettacolo sarà seguito dall’adattamento di Wonder Woman.



Gli show

Ricco il programma di intrattenimeto, che comprende lo spettacolo di apertura ‘Welcome to Gardaland’ e ‘La soffitta di Prezzemolo’, nuovo spettacolo dedicato ai bambini in scena al Teatro della fantasia.



Rivisitato lo spettacolo alla nave dei corsari, mentre, sempre per i piccoli, sarà proposto un nuovo ‘44 Gatti Circus Show’ all’Arena 44 Gatti, ambientato al circo e con la presenza anche del gatto Boss. Nuovi saranno anche gli show presso il Buffalo Stage ‘West is the best’.



Tornerà poi al Gardaland Theatre ‘Gardaland Awards – Life is a movie’, e non mancheranno i meet&greet con Peppa Pig e con i 44Gatti.



Riapriranno al pubblico il Gardaland SEA LIFE Aquarium, l’acquario interamente tematizzato che ospita oltre 5.000 creature marine; la Miniland - l’area nella quale sono stati riprodotti con milioni di mattoncini LEGO® i monumenti più famosi d’Italia. Mentre riaprirà il 14 maggio il parco acquatico LEGOLAND® Water Park Gardaland.