Scoprire Roma di corsa o con camminata dolce: nasce ArcheoRunning

di Gaia Guarino

Scoprire Roma e i suoi monumenti può diventare un'esperienza originale e divertente. Con questo proposito nasce ArcheoRunning, un'idea di Isabella Calidonna, già guida turistica con animo da vera maratoneta e una formazione in storia dell'arte.

Con questo progetto, che ha ricevuto il contributo della Regione Lazio, si desidera mostrare le bellezze della Città Eterna in modo dinamico con itinerari storici da affrontare a ritmo di corsa o di camminata dolce. L'iniziativa si inserisce in un contesto di Wellness Tourism dando la possibilità, a partire da maggio, di visitare la Capitale unendo cultura e attività fisica.



Si tratta di esercizi accessibili a tutti, percorsi studiati per promuovere un turismo sano e sostenibile con un light jogging. E per chi non ama la corsa, ArcheoRunning ha pensato a dei tour tematici più classici come quelli dedicati ai film o alla gastronomia, con svariate soluzioni per ogni fascia d'età.