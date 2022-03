Enit: l'Italia arriva in 5mila sale cinematografiche di tutto il mondo

L’Italia in 5mila sale cinematografiche del mondo con il film 'Radhe Shyam', campione d’incassi. Oltre 8mila persone hanno già ammirato la nostra Penisola sul grande schermo.

Cinque le regioni coinvolte: le Alpi della Valle d’Aosta, il mare della Liguria, la Toscana (Pisa, Lucca e Arezzo), il Lazio (Roma e centro storico) e il Piemonte (Torino e Langhe).



L’Italia è stata set di una storia d’amore tra Roma e Torino, interpretata da due star indiane del cinema internazionale. Numerose le settimane di ripresa nel 2020, per un progetto che valorizza il lifestyle italiano e indiano. “Radhe Shyam” è stato realizzato anche attraverso la direzione generale cinema del Mic, con la collaborazione dell’Ambasciata italiana in India e con il coinvolgimento di Enit, nella fase di lancio.



“I luoghi italiani una volta legati al cinema si fortificano e diventano portatori di esperienze memorabili che invogliano alla scoperta dei territori - ha affermato il presidente Enit, Giorgio Palmucci -. I film sono uno stimolo alla valorizzazione delle location, valorizzazione per la quale occorre predisporre strategie e spazi per l’accoglienza e una spinta a maturare interesse per luoghi anche meno noti e visti da angolazioni e punti di vista differenti”. Un progetto che evidenzia il legame tra cinema e turismo e dal forte potenziale. S. P.