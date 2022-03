Uk Travel Awards, a Matera l’edizione 2022

L’Italia, con Enit, ospiterà a Matera i News Uk Travel Awards 2022, in programma il 29 giugno dopo una pausa di due anni a causa della pandemia.

Il gruppo editoriale annovera testate quali The Times, The Sunday Times e The Sun. I premi vengono assegnati con un sistema di voto da parte dei lettori ai più importanti stakeholder internazionali del turismo e a destinazioni turistiche.



Gli autori di queste pubblicazioni saranno accolti in Italia insieme a esperti di viaggio e responsabili di organizzazioni del settore con sede nel Regno Unito. Il gruppo di novanta ospiti visiterà Puglia e Basilicata visitando siti Unesco nell’arco di tre giorni toccando, in particolare, Bari, Alberobello, Locorotondo, Putignano e Matera, recentemente apparsa nel film di James Bond “No Time to Die”... (continua su HotelMag)