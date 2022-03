Eataly e Green Line insieme a Roma per un percorso alla scoperta del buon cibo

Un percorso che tocca i quartieri romani di Testaccio e Garbatella, abbinato a una sosta golosa da Eataly. E' questa la novità lanciata per la ripartenza da Green Line Tours.

Una nuova proposta messa a punto per far conoscere ai turisti due dei quartieri più caratteristici di Roma, famosi per l’atmosfera intima e raccolta, ma ancora fuori dalle rotte più battute, e con l’occasione far assaporare il meglio delle tradizioni gastronomiche della cucina romana e italiana in un tempio del gusto come Eataly. “Con questo nuovo progetto, per cui lavoriamo da molto tempo - ha spiegato l’amministratore delegato di Green Line Tours, Emanuele Orlandi Desideri -, diamo agli ospiti una opportunità che unisce gli interessi più richiesti del turismo in Italia, cultura e cibo”.



Nonostante la guerra in Ucraina stia rallentando la ripresa dei flussi dagli Usa, le prospettive per l'operatore del sightseeing non sono negative. “La domanda - ha sottolineato Desideri - è partita in anticipo e quasi inattesa, con molte prenotazioni dal mercato europeo e sudamericano. Ovviamente il conflitto ci preoccupa, ma finora non abbiamo avuto cancellazioni”. A. D. A.