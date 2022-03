Tornano le Giornate Fai di Primavera: il 26 e 27 marzo va in scena la 30esima edizione

Il 26 e il 27 marzo tornano le Giornate Fai di Primavera, il più importante evento dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese che, quest’anno, giunge alle 30° edizione.

Il primo weekend di primavera sarà l’occasione giusta per concedersi una full immersion, tra storia e cultura, alla scoperta di oltre 700 luoghi solitamente inaccessibili o poco conosciuti siti in 400 città italiane.



Le visite - a contributo libero - proposte dai volontari del Fai condurranno i visitatori alla volta di ville, palazzi storici, aree archeologiche, castelli, biblioteche, musei ma anche orti botanici, giardini storici etc.



L’elenco completo dei luoghi aperti e le modalità di partecipazione saranno consultabili, a partire dal 17 marzo, sul sito dell’evento.



Livia Fabietti